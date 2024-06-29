Зворушливі кадри опублікували у мережі. Інна приїхала до коханого у прифронтове місто. Вона й не здогадувалася, що там відбудеться доленосний момент.

Зверніть увагу Я – максимально щасливий мужчина, – як Притула зустрів кохання й збудував сім'ю мрії

Олексій вирішив освідчитися коханій під час цієї зустрічі. Щемливий момент зняли на відео. Інна відповіла "так". Дівчина дуже розчулилася й зізналася, що у неї тремтять руки.

Щемливе освідчення прикордонника Олексія коханій Інні: дивіться відео

Що відомо про історію кохання Олексія та Інни

Олексій – аеророзвідник у прикордонній бригаді "Помста". З Інною вони познайомилися вже під час повномасштабної війни Росії з Україною. Молодята зізналися, що війна лише зміцнила їхні стосунки та додала рішучості. Українці вітають закоханих і бажають їм щастя під мирним після перемоги небом.

Раніше людей зворушила новина про те, як рятувальник Андрій Любименко освідчився коханій Тетяні під час тактичних навчань у Запоріжжі. Вона працює у дитсадку, де відбувалися навчання. Пара перебувала у стосунках 5 років. Андрій розповів, що ідея такого освідчення виникла спонтанно, на щастя, колеги допомогли все реалізувати.