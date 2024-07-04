Предложение в воздухе

Парень делал предложение любимой прямо в воздухе. К окну ее квартиры юноша добрался благодаря автокрану. Романтическое предложение состоялось 3 июля в многоквартирном доме на проспекте Михаила Лушпы.

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Девушка была поражена, когда увидела любимого через окно. Она сразу взяла у него большой букет цветов, а через несколько секунд протянула ему руку для кольца. Парень и девушка сияли от счастья и целовались через окно. Эмоции переполняли молодую пару, поэтому они начали махать соседям, чтобы поделиться своей радостью.

Смотрите видео трогательного предложения руки и сердца в Сумах:

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Мы поздравляем молодоженов с помолвкой и желаем им счастливой семейной жизни под мирным украинским небом.