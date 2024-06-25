В ГСЧС Украины рассказали, что 25 июня в одном из детсадов Запорожья проходили учения. Отрабатывали эвакуацию персонала в условиях пожара. Неожиданно все завершилось крайне романтично.

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Андрей сделал предложение любимой в особый момент

Спасатель Андрей Любименко в конце обучения сделал предложение своей возлюбленной Татьяне. Она работает в этом детском саду. Известно, что влюбленные вместе 5 лет. Идея признания возникла спонтанно. Реализовать ее Андрею помогли коллеги. Татьяна сказала "да".

Вместе с Татьяной мы уже более 5 лет. Я решил, что в это не простое время тянуть больше нельзя. Я очень люблю Татьяну и хочу, чтобы она была рядом со мной всегда,

– рассказал Андрей.



Спонтанная идея превратилась в романтическую сказку / ГСЧС Украины

Украинцы поздравляют влюбленных с помолвкой и желают им море счастья под мирным небом.



Все начиналось как обычные учения / ГСЧС Украины

К слову, прошлых выходных украинцы впервые протестировали функцию бракосочетания в Дие. Первыми женихом и невестой, которые воспользовались услугой, стали Роман Лозинский (активист, военный и народный депутат) и Светлана Кисилева (преподавательница УКУ).