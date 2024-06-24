Министр цифровой трансформации отметил, что в течение выходных 22 – 23 июня онлайн в Дие поженились 3 пары. Первыми стали молодожены Роман Лозинский (активист, военный и народный депутат) и Светлана Кисилева (преподаватель УКУ).

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Пара была вместе во время росписи, потому что, кроме любви друг к другу, имеет страсть к инновациям. Поэтому поженились в Дие первыми, как настоящие early adopters,

– заявил Федоров.

Он отметил, что пара соединила онлайн-церемонию и офлайн-свадьбу. Это – хорошая идея для молодоженов, желающих протестировать историческую услугу и провести особый день вместе.

Молодожены впервые в истории поженились онлайн в Дії: смотрите видео

Желающих жениться в Дие становится все больше. Только сейчас на церемонию уже записались 2,5 тысячи пар. Федоров отметил, что Украина первой страной в мире, где не надо будет ходить в ЗАГС, чтобы сказать любимому человеку "Да". В будущем этот положительный опыт могут перенять и в других странах мира.