Міністр цифрової трансформації наголосив, що упродовж вихідних 22 – 23 червня онлайн у Дії одружилися 3 пари. Першими стали наречені Роман Лозинський (активіст, військовий та народний депутат) і Світлана Кісільова (викладачка УКУ).

Зверніть увагу Я – максимально щасливий мужчина, – як Притула зустрів кохання й збудував сім'ю мрії



Пара була разом під час розпису, бо, крім любові одне до одного, має пристрасть до інновацій. Тому одружилися в Дії першими, як справжні early adopters,

– заявив Федоров.

Він зауважив, що пара поєднала онлайн-церемонію та офлайн-весілля. Це – гарна ідея для наречених, які бажають протестувати історичну послугу та провести особливий день разом.

Наречені вперше в історії одружилися онлайн у Дії: дивіться відео

Охочих одружитися у Дії стає все більше. Лише зараз на церемонію вже записалися 2,5 тисячі пар. Федоров наголосив, що Україна першою країною у світі, де не треба буде ходити в ДРАЦС, щоб сказати коханій людині "Так". У майбутньому цей позитивний досвід можуть перейняти й в інших країнах світу.