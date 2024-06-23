О себе Притула говорил так: "я – максимально счастливый мужчина". Что известно о его личной жизни рассказывает Love 24.

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Первый брак завершился совместным решением

Первой женой Притулы была Юлия Андрийчук. У супругов родился сын Дмитрий. Однако счастье длилось недолго: уже в 2013 году они развелись.



Сергей и Юлия / Фото из сети

Впоследствии Притула признался, что, в частности, это произошло из-за его неумения распределять время на работу и семью. В то же время он отметил: они с экс-женой приняли совместное решение остались в хороших дружеских отношениях. Они вместе воспитывают сына и даже дружат семьями: Юлия уже тоже нашла счастье во втором браке.

Как Притула нашел счастье с Екатериной

Во второй раз Притула женился в 2015 году. Его избранницей стала Екатерина Сопельник. Уже вскоре после свадьбы Притула заявил, что чувствует себя максимально счастливым, ведь каждый день возвращается домой, где его ждет любимая жена.

У супругов родились две дочери: Соломия и Стефания. Кроме того, известно, что супруги планировали третью беременность. Однако началось полномасштабное вторжение, и пополнение в семье пришлось отложить. Притула заметил, что "еще не поздно", однако в современных условиях планировать что-то дольше, чем на месяц, – фактически невозможно.

Притула редко делится деталями личной жизни. Однако иногда публикует трогательные признания, адресованные жене.

Спасибо, что ты всегда рядом! За поддержку и любовь. За ухоженных детей и семейный уют! За то, что когда трудно, ты это "гасишь", а когда хорошо – ты "катализатор",

– написал Притула.



Притула с женой / Фото из инстаграма

В следующем году супруги отметит десятую годовщину – оловянную свадьбу.