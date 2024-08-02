Романтична українізація

Цей тренд користувачі мережі вже прозвали "лагідною українізацією". Усі вражені тим, як британці, індонезійці, німці, поляки та чоловіки інших національностей гармонійно вписуються в українські сім'ї своїх коханих.

Читайте також "У мене вже є обручка": що відомо про таємниче особисте життя Ярослави Магучіх

Суть тренду полягає у тому, що спершу у відео показують красиві та ідеальні кадри або фото, а потім – відео моментів, коли іноземці-бойфренди приїжджають в Україну. Здебільшого, дівчата показують своїх коханих в селі, на шашликах або на застіллі. Найпопулярнішим заняттям серед іноземців виявилося поїдання борщу, у чому ми зовсім не здивовані. Дехто навіть тер буряк, а хтось – готував вареники.

Тренд про стосунки з українками: відео

Особливо "інтегровані" чоловіки допомагали копати картоплю в полі, набирали воду з колодязя та носили вишиванки. Багатьом іноземцям "пощастило" прокататися в українських маршрутках.

Дивіться відео про інтеграцію британця в українську сім'ю:

Зауважте Поламаний кондиціонер все зіпсував: наречені в розпачі через невдале весілля

Що цікаво, чоловіки на відео – щасливі. Вони кайфують та дізнаються нове про своїх коханих.

Індонезієць в захваті від стосунків з українкою: відео

Під такими відео є безліч позитивних коментарів. Люди підтримують іноземців та захоплюються тим, як успішно вони "проходять українізацію".