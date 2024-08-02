Романтическая украинизация

Этот тренд пользователи сети уже прозвали "ласковой украинизацией". Все поражены тем, как британцы, индонезийцы, немцы, поляки и мужчины других национальностей гармонично вписываются в украинские семьи своих любимых.

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Суть тренда заключается в том, что сначала в видео показывают красивые и идеальные кадры или фото, а потом – видео моментов, когда иностранцы-бойфренды приезжают в Украину. В основном, девушки показывают своих любимых в селе, на шашлыках или на застолье. Самым популярным занятием среди иностранцев оказалось поедание борща, в чем мы совсем не удивлены. Некоторые даже терли свеклу, а кто-то – готовил вареники.

Тренд об отношениях с украинками: видео

Особенно "интегрированные" мужчины помогали копать картошку в поле, набирали воду с колодца и носили вышиванки. Многим иностранцам "повезло" прокатиться в украинских маршрутках.

Смотрите видео об интеграции британца в украинскую семью:

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Что интересно, мужчины на видео – счастливы. Они кайфуют и узнают новое о своих любимых.

Индонезиец в восторге от отношений с украинкой: видео

Под такими видео есть множество положительных комментариев. Люди поддерживают иностранцев и восхищаются тем, как успешно они "проходят украинизацию".