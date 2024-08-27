Принесла величезну жертву: як Кейт Міддлтон вдалося зберегти шлюб з вибуховим принцом Вільямом

Чутки про проблеми у шлюбі Кейт Міддлтон та принца Вільяма виникають постійно. Королівський експерт Том Квін розповів, що принцесі Уельській довелося піти на величезну жертву, аби зберегти ці стосунки.

Ексклюзивні деталі Тому розкрило джерело, яке колись працювало на королівську сім'ю. Мовиться, що на початку історії між Кейт та Вільямом спалахували "страшні сварки".

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Як Кейт врятувала шлюб

На щастя, під час цих сварок подружжя ніколи не переходило межі дозволеного. Кейт та Вільям могли кидатися одне в одного подушками, однак ніщо важче ніколи не летіло. Так тривало роками.

Зрештою, принцесі Уельській це набридло й вона вирішила врятувати свій шлюб. Аби реалізувати задум, Кейт вирішила, що відтепер у неї буде "четверо" дітей.

Кейт ставиться до нього (Вільяма) як до четвертої дитини, тому що він схильний до істерик. У них справді бувають сварки. Це не ідеальний шлюб. У них приголомшливі сварки,

– наголошує Том.



Кейт врятувала свій шлюб з Вільямом / Getty Images

Відтоді справи пари – суттєво покращилися. Наразі Кейт проходить через складні випробування (принцеса лікується від раку). Тим часом Вільям – її підтримка та опора. Подружжя виглядає щасливим разом.