Дехто навіть зауважує, що, можливо, пара приховує розлучення. Начебто Кейт та Вільям не хочуть повторення зі скандалом навколо розлучення Чарльза й Діани, тому вирішили зробити все тихо. Однак експерти зауважують, що це – маячна.

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Чому Кейт не носить обручку

Фармацевт-онколог Дачі Лю зауважив: причина того, що Кейт зняла обручку може бути не у подружніх проблемах, а в лікуванні від раку.

Під час лікування раку є кілька практичних причин, чому комусь може знадобитися зняти каблучки. Хімієтерапія може спричинити затримку рідини в руках, через що каблучки можуть бути тугими та важкими,

– заявив Лю.



Інсайдери зауважують, що у Кейт та Вільяма – все гаразд / Getty images

Окрім того, каблучки можуть:

заважати променевій терапії;

викликати опіки шкіри;

провокувати шкірні інфекції.

До слова, у відезверненні, записаному в честь Олімпійських ігор 2024 року у Парижі, на пальці Кейт зауважили іншу каблучку. Шанувальники вже гадають: це новий подарунок принца Вільяма або Кейт сама купила собі прикрасу, аби покращити настрій.