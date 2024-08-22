Некоторые даже замечают, что, возможно, пара скрывает развод. Вроде Кейт и Уильям не хотят повторения со скандалом вокруг развода Чарльза и Дианы, поэтому решили сделать все тихо. Однако эксперты отмечают, что это – бред.

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Почему Кейт не носит обручальное кольцо

Фармацевт-онколог Дачи Лю заметил: причина того, что Кейт сняла обручальное кольцо может быть не в супружеских проблемах, а в лечении от рака.

Во время лечения рака есть несколько практических причин, почему кому-то может понадобиться снять кольца. Химиотерапия может вызвать задержку жидкости в руках, из-за чего кольца могут быть тугими и тяжелыми,

– заявил Лю.



Инсайдеры отмечают, что у Кейт и Уильяма – все в порядке / Getty images

Кроме того, кольца могут:

мешать лучевой терапии;

вызывать ожоги кожи;

провоцировать кожные инфекции.

К слову, в обращении, записанном в честь Олимпийских игр 2024 года в Париже, на пальце Кейт заметили другое кольцо. Поклонники уже гадают: это новый подарок принца Уильяма или Кейт сама купила себе украшение, чтобы улучшить настроение.