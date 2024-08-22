Она ждала его всю жизнь

Лили Коллинз с 2021 года находится в счастливом браке с кинорежиссером и сценаристом Чарли Макдавеллом. О личной жизни 35-летней актрисы рассказывает Love 24.

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Лили и Чарли познакомились в 2019 году на съемках фильма "Позолоченная ярость". Сперва между ними были сугубо рабочие отношения, однако впоследствии возникла искра любви. Лили, в отличие от ее героини Эмили, в амурных делах более решительная и счастливая.

Это была одна из тех ситуаций, когда сразу я знала, что стану его женой. Это был лишь вопрос времени,

– призналась Лили в эфире Live with Kelly and Ryan.

Когда Лили снималась в сериале "Эмили в Париже", Чарли приезжал к ней. Влюбленные наслаждались совместным временем в самом романтическом городе на планете.

В декабре 2019 года отношения пары перешли на новый уровень – они вместе завели собаку. Домашнего любимца назвали Редфорд и даже создали ему отдельную страницу в инстаграме.



Собака Лили Коллинз и Чарли Макдавелла / Фото из инстаграма актрисы

В начале 2020 года Лили и Чарли впервые вместе появились на публике. Так они заявили всему миру о своей любви. В сентябре того же года режиссер решил сделать предложение любимой, а через год пара поженилась.

Я ждала тебя всю жизнь, и я не могу дождаться, чтобы провести нашу жизнь вместе,

– призналась Лили.

В медовый месяц эта сладкая парочка поехала за приключениями в Скандинавию. Лили и Чарли признались – это был лучший способ начать семейную жизнь.

Сейчас супруги часто вместе работают, ведь Коллинз снялась в фильме своего мужа "Удача". Им комфортно вместе и дома, и на работе. Влюбленные не боятся публично признаваться в чувствах друг к другу и считают, что их брак – самая большая ценность в жизни.