Вона чекала його все життя
Лілі Коллінз з 2021 року перебуває у щасливому шлюбі з кінорежисером та сценаристом Чарлі Макдавеллом. Про особисте життя 35-річної акторки розповідає Love 24.
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Лілі та Чарлі познайомилися у 2019 році на зйомках фільму "Позолочена лють". Спершу між ними були суто робочі стосунки, однак згодом виникла іскра кохання. Лілі, на відмінно від її героїні Емілі, в амурних справах більш рішуча та щаслива.
Це була одна з тих ситуацій, коли я одразу знала, що стану його дружиною. Це було лише питання часу,
– зізналася Лілі в ефірі Live with Kelly and Ryan.
Коли Лілі знімалася в серіалі "Емілі в Парижі", Чарлі приїздив до неї. Закохані насолоджувалися спільним часом у найромантичнішому місті на планеті.
У грудні 2019 року стосунки пари перейшли на новий рівень – вони разом завели собаку. Домашнього улюбленця назвали Редфорд і навіть створили йому окрему сторінку в інстаграмі.
Собака Лілі Коллінз та Чарлі Макдавелла / Фото з інстаграму акторки
На початку 2020 року Лілі та Чарлі вперше разом з'явилися на публіці. Так вони заявили цілому світу про своє кохання. У вересні того ж року режисер вирішив освідчитися коханій, а через рік пара одружилася.
Я чекала тебе все життя, і я не можу дочекатися, щоб провести наше життя разом,
– зізналася Лілі.
У медовий місяць ця солодка парочка поїхала за пригодами у Скандинавію. Лілі та Чарлі зізналися – це був найкращий спосіб розпочати сімейне життя.
Зараз подружжя часто разом працює, адже Коллінз знялася у фільмі свого чоловіка "Удача". Їм комфортно разом і вдома, і на роботі. Закохані не бояться публічно зізнаватися у почуттях один до одного і вважають, що їхній шлюб – найбільша цінність у житті.