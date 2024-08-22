Вона чекала його все життя

Лілі Коллінз з 2021 року перебуває у щасливому шлюбі з кінорежисером та сценаристом Чарлі Макдавеллом. Про особисте життя 35-річної акторки розповідає Love 24.

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Лілі та Чарлі познайомилися у 2019 році на зйомках фільму "Позолочена лють". Спершу між ними були суто робочі стосунки, однак згодом виникла іскра кохання. Лілі, на відмінно від її героїні Емілі, в амурних справах більш рішуча та щаслива.

Це була одна з тих ситуацій, коли я одразу знала, що стану його дружиною. Це було лише питання часу,

– зізналася Лілі в ефірі Live with Kelly and Ryan.

Коли Лілі знімалася в серіалі "Емілі в Парижі", Чарлі приїздив до неї. Закохані насолоджувалися спільним часом у найромантичнішому місті на планеті.

У грудні 2019 року стосунки пари перейшли на новий рівень – вони разом завели собаку. Домашнього улюбленця назвали Редфорд і навіть створили йому окрему сторінку в інстаграмі.



Собака Лілі Коллінз та Чарлі Макдавелла / Фото з інстаграму акторки

На початку 2020 року Лілі та Чарлі вперше разом з'явилися на публіці. Так вони заявили цілому світу про своє кохання. У вересні того ж року режисер вирішив освідчитися коханій, а через рік пара одружилася.

Я чекала тебе все життя, і я не можу дочекатися, щоб провести наше життя разом,

– зізналася Лілі.

У медовий місяць ця солодка парочка поїхала за пригодами у Скандинавію. Лілі та Чарлі зізналися – це був найкращий спосіб розпочати сімейне життя.

Зараз подружжя часто разом працює, адже Коллінз знялася у фільмі свого чоловіка "Удача". Їм комфортно разом і вдома, і на роботі. Закохані не бояться публічно зізнаватися у почуттях один до одного і вважають, що їхній шлюб – найбільша цінність у житті.