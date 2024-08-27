Эксклюзивные детали Тому раскрыл источник, который когда-то работал на королевскую семью. Говорится, что в начале истории между Кейт и Уильямом вспыхивали "страшные ссоры".

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Как Кейт спасла брак

К счастью, во время этих ссор супруги никогда не переходили границы дозволенного. Кейт и Уильям могли бросаться друг в друга подушками, однако ничто тяжелее никогда не летело. Так продолжалось годами.

В конце концов, принцессе Уэльской это надоело и она решила спасти свой брак. Чтобы реализовать замысел, Кейт решила, что отныне у нее будет "четверо" детей.

Кейт относится к нему (Уильяму) как к четвертому ребенку, потому что он склонен к истерикам. У них действительно бывают ссоры. Это не идеальный брак. У них потрясные ссоры,

– отмечает Том.



Кейт спасла свой брак с Уильямом / Getty Images

С тех пор дела пары – существенно улучшились. Сейчас Кейт проходит через сложные испытания (принцесса лечится от рака). Между тем Уильям – ее поддержка и опора. Супруги выглядят счастливыми вместе.