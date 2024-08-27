Ексклюзивні деталі Тому розкрило джерело, яке колись працювало на королівську сім'ю. Мовиться, що на початку історії між Кейт та Вільямом спалахували "страшні сварки".

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Як Кейт врятувала шлюб

На щастя, під час цих сварок подружжя ніколи не переходило межі дозволеного. Кейт та Вільям могли кидатися одне в одного подушками, однак ніщо важче ніколи не летіло. Так тривало роками.

Зрештою, принцесі Уельській це набридло й вона вирішила врятувати свій шлюб. Аби реалізувати задум, Кейт вирішила, що відтепер у неї буде "четверо" дітей.

Кейт ставиться до нього (Вільяма) як до четвертої дитини, тому що він схильний до істерик. У них справді бувають сварки. Це не ідеальний шлюб. У них приголомшливі сварки,

– наголошує Том.



Кейт врятувала свій шлюб з Вільямом / Getty Images

Відтоді справи пари – суттєво покращилися. Наразі Кейт проходить через складні випробування (принцеса лікується від раку). Тим часом Вільям – її підтримка та опора. Подружжя виглядає щасливим разом.