Сонячне затемнення відбудеться вже 8 квітня. Людство вважає, що цей час буде особливим й ретельно готується до нього. Зокрема, закохані планують обмінятися весільними обітницями.

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У США планують масове весілля

Масове весілля відбудеться у штаті Арканзас (США). Наголошують, що участь у церемонії візьмуть водночас близько 300 пар. Закохані зауважують, що такий досвід буває лише раз у житті. Захід назвали "Повне затемнення серця".

Масове весілля, яке проведе професійний ведучий, для наречених буде абсолютно безплатним. Для наречених організують велетенський весільний торт. Єдині вимоги до закоханих – принести свідоцтво про шлюб та прийти у весільному вбранні.

Це унікальний досвід затемнення, і багато пар мають унікальні причини бажати одружитися в цей час, – наголосив Родні Вільямс

– організатор свята.

Він додав, що спершу весілля мало бути локальним. Однак до списку охочих записалися наречені з 22 штатів. Всі вони отримають приємні бонуси для святкування як-от квіти та напої.

Наречені можуть запросити на весілля гостей, проте їм доведеться придбати квиток.