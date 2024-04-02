Солнечное затмение состоится уже 8 апреля. Человечество считает, что это время будет особенным и тщательно готовится к нему. В частности, влюбленные планируют обменяться свадебными обетами.

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В США планируют массовую свадьбу

Массовая свадьба состоится в штате Арканзас (США). Отмечают, что участие в церемонии примут одновременно около 300 пар. Влюбленные отмечают, что такой опыт бывает только раз в жизни. Мероприятие назвали "Полное затмение сердца".

Массовая свадьба, которую проведет профессиональный ведущий, для молодоженов будет абсолютно бесплатной. Для молодоженов организуют огромный свадебный торт. Единственные требования к влюбленным – принести свидетельство о браке и прийти в свадебном наряде.

Это уникальный опыт затмения, и многие пары имеют уникальные причины желать жениться в это время, – отметил Родни Уильямс

– организатор праздника.

Он добавил, что сначала свадьба должна была быть локальной. Однако в список желающих записались невесты и женихи из 22 штатов. Все они получат приятные бонусы для празднования, например, цветы и напитки.

Молодожены могут пригласить на свадьбу гостей, однако им придется приобрести билет.