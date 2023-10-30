З цією проблемою зіткнулася навіть відома американська акторка Софія Вергара, коли зустрічалася зі своїм колишнім чоловіком-красенем та колегою по цеху Джо Манганьєлло.

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Чоловік Вергари часто фліртував з іншими у неї на очах

Вергара та Манганьєлло були одружені 7 років. У липні цього року пара оголосила про розлучення. Ще до початку стосунків з Джо Софія зізнавалася, що вважала зустрічання з актором "занадто важкою роботою". Після розриву з попереднім бойфрендом зірка вирішила більше не починати стосунки з "занадто красивими чоловіками".

Після заручин з Манганьєлло на шоу Джиммі Кіммела Вергара розповіла, що "жінки кидаються на її гарячого бойфренда" прямо у неї на очах. Акторка з розумінням до цього ставилася, однак не могла змиритися з тим, що Манганьєлло постійно фліртував з іншими жінками.

До речі, Вергара зізналася, що коли була у шлюбі, інші чоловіки також з нею фліртували. Щоправда, це відбувалося не на очах Манганьєлло.

Жінки, які "кидалися" на актора, очевидно не стали на заваді коханню пари. То ж знаменитості все одно одружилися, хоча й через 7 років подали на розлучення.

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Що відомо про подружнє життя Вергари та Манганьєлло

Пара познайомилася у 2014 році під час вечері з друзями. Софія на той момент була заручена з американським бізнесменом Ніком Лоєбом. Після знайомства з Джо акторка розірвала заручини. Через рік Вергара та молодший від неї 4 роки Манганьєлло вирішили одружитися.

Чутки про проблеми у стосунках зіркового подружжя поширилися влітку цього року. Тоді шанувальники помітили, що святкувати день народження Софія поїхала без чоловіка. Вона відправилася в Італію у колі друзів, а Джо лише привітав кохану зі святом у соцмережах. Згодом подружжя офіційно повідомило про розлучення.

За даними Daily Mail, Манганьєлло вже готовий "йти далі і закохуватися в когось нового".