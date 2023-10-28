Романтичні фільми будуть актуальними завжди. Але фільми нульових мають свій шарм та естетику, вони зовсім інші від тих, які знімають зараз.
До теми Усі плакали, коли дивилися ці фільми: вгадай стрічку за кінопарою
Не будемо на довго затримувати вашу увагу й рекомендуємо одразу братися за тест. Ваше завдання відповісти, як завершилася історія кохання пари, яка зображена на фото. Аби полегшити завдання, ми додали назви фільмів.
Якщо якесь завдання виявилося для вас заскладним і ви забули, що ж було в кінці фільму, то це гарний натяк на те, що його варто переглянути.
А якщо ви справжній кіноман і у вас ідеальна пам’ять, то ми підготували підбірку з нових романтичних фільмів, які можна переглянути на Netflix.
- "Приборкання норовливої";
- "Щасливий кінець";
- "Маршрут до кохання";
- "Пастка для босів";
- "Кохання з першого погляду";
- "Переконай мене".