Романтические фильмы будут актуальны всегда. Но фильмы нулевых имеют свой шарм и эстетику, они совсем другие чем те, которые снимают сейчас.

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Не будем долго удерживать ваше внимание и рекомендуем сразу браться за тест. Ваша задача ответить, как завершилась история любви пары, которая изображена на фото. Чтобы облегчить задачу, мы добавили названия фильмов.

Если какое-то задание оказалась для вас сложным и вы забыли, что же было в конце фильма, то это хороший намек на то, что его стоит посмотреть снова.

А если вы настоящий киноман и у вас идеальная память, то мы подготовили подборку из новых романтических фильмов, которые можно посмотреть на Netflix.

  • "Укрощение строптивой";
  • "Счастливый конец";
  • "Маршрут к любви";
  • "Ловушка для боссов";
  • "Любовь с первого взгляда";
  • "Убеди меня".