Романтические фильмы будут актуальны всегда. Но фильмы нулевых имеют свой шарм и эстетику, они совсем другие чем те, которые снимают сейчас.
К теме Все плакали, когда смотрели эти фильмы: угадай фильм за кинопарой
Не будем долго удерживать ваше внимание и рекомендуем сразу браться за тест. Ваша задача ответить, как завершилась история любви пары, которая изображена на фото. Чтобы облегчить задачу, мы добавили названия фильмов.
Если какое-то задание оказалась для вас сложным и вы забыли, что же было в конце фильма, то это хороший намек на то, что его стоит посмотреть снова.
А если вы настоящий киноман и у вас идеальная память, то мы подготовили подборку из новых романтических фильмов, которые можно посмотреть на Netflix.
- "Укрощение строптивой";
- "Счастливый конец";
- "Маршрут к любви";
- "Ловушка для боссов";
- "Любовь с первого взгляда";
- "Убеди меня".