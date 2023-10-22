Есть фильмы, просмотр которых никогда не надоедает. Их можно смотреть снова и снова, и каждый раз так же искренне сочувствовать героям.

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Мы предлагаем вам угадать название фильма по кинопаре, которая в нем была. Возможно, после этого теста вы захотите посмотреть один из этих фильмов снова, чтобы еще раз пережить эту историю любви.

Если какой-то из этих фильмов был вам незнаком – это прекрасно! Теперь вы можете насладиться его просмотром.

Подборка романтических фильмов

Если вы не знали, что посмотреть сегодня вечером, то мы об этом позаботились. Ловите еще одну подборку романтических фильмов: