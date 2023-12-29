30-річний Патрік Шварценеггер не поспішав з таким важливим кроком. Він освідчився своїй 26-річній коханій лише тоді, коли вже був повністю впевнений у своїх планах на майбутнє і твердих почуттях до дівчини.

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Освідчення на свята

Патрік поділився красивими світлинами з заручин у своєму інстаграмі. На фото помітно, що пропозиція була на пляжі. Аби додати романтики, чоловік замовив велику фігуру серця з троянд. Пара щасливо усміхалася та цілувалася.

На пальці моделі красується унікальна каблучка, не схожа на всі інші. Замість стандартної з великим діаматом по центру, Патрик обрав колечко з двома великими діамантами.

Після самого освідчення пара пішла святкувати у ресторан. Наречені їли великий торт з їхньою фотографією.

Молодята отримують вітання

У коментарях під дописом усі почали вітали молодят. Мати Патріка та колишня дружина ексгубернатора Каліфорнії і зірки "Термінатора" Арнольда Шварценеггера Марія Шрайвер пораділа за сина і невістку.

Браво, ми всі дуже раді за тебе, за твою любов, і твоє майбутнє. Твоє кохання надихає! Я дуже щаслива!

– написала Марія Шрайвер.

До привітань долучився зірка фільму "Сутінки" Тейлор Лотнер: "Тепер я можу померти щасливим". А його дружина, яку також звати Тейлор, додала: "Найкраща новина в історії".

Цікаво! Патрік та Еббі почали зустрічатися у 2015 році. Кілька років тому чоловік публічно згадував їхнє перше побачення: "Я знав, що ми порозуміємося з того моменту, як у нас було перше побачення, і ти замовила дитяче меню".