30-летний Патрик Шварценеггер не торопился со столь важным шагом. Он сделал предложение своей 26-летней любимой только тогда, когда уже был полностью уверен в своих планах на будущее и твердых чувствах к девушке.
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Предложение на праздники
Патрик поделился красивыми фотографиями из помолвки в своем инстаграме. На фото видно, что предложение было на пляже. Чтобы добавить романтики, мужчина заказал большую фигуру сердца из роз. Пара счастливо улыбалась и целовалась.
На пальце модели красуется уникальное кольцо, не похожее на все остальные. Вместо стандартного с большим бриллиантом по центру, Патрик выбрал колечко с двумя большими бриллиантами.
После самого предложения пара пошла праздновать в ресторан. Влюбление ели большой торт с их фотографией.
Молодожены получают поздравления
В комментариях под постом все приветствовали молодоженов. Мать Патрика и бывшая супруга экс-губернатора Калифорнии и звезды "Терминатора" Арнольда Шварценеггера Мария Шрайвер порадовалась за сына и невестку.
Браво, мы все очень рады за тебя, за твою любовь и твое будущее. Твоя любовь вдохновляет! Я очень счастлива!
– написала Мария Шрайвер.
К поздравлениям присоединилась звезда фильма "Сумерки" Тейлор Лотнер: "Теперь я могу умереть счастливым". А его жена, которую тоже зовут Тейлор, добавила: "Лучшая новость в истории".