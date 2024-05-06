Лії та Мії – 19 років. Одна з дівчат – гетеросексуальна, а друга – лесбійка. Вони мають одну статеву систему та відчувають сексуальний потяг, однак вирішили, що взагалі не житимуть інтимним життям. Зокрема, через страх завагітніти.

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Дівчата зауважують: при їхньому фізичному стані вагітність може означати смерть для обох. Окрім того, Лія та Мія зауважують: якщо одна з них вирішить зайнятися сексом з партнером або партнеркою, незручно буде відразу трьом людям.

Хоча і я, і моя сестра маємо сексуальний потяг і обидві відчуваємо збудження, ми з раннього дитинства погодилися, що не будемо займатися сексом,

– поділилася одна з близнючок.

Водночас дівчата наголошують, що не збираються позбавляти себе інших радощів близькості як-от обійми та поцілунки. Наразі у Мії та Лії немає стосунків. Однак дівчата не виключають, що колись знайдуть своїх людей та будуть з ними щасливими.

До слова, нещодавно Кармен Андраде – одна з сіамських близнючок – поділилася, що зустріла своє кохання – хлопця Даніеля – й зустрічається з ним вже 4 роки. Її сестра Люпіта з ним подружилася.