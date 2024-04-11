У соцмережах дівчата іноді діляться деталями про своє життя. Зокрема, особисте. Love 24 розповідає, що відомо про стосунки Кармен та Даніеля.

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Кармен розповіла про свої стосунки

Кармен та Даніель познайомилися в онлайн-застосунку для знайомств. Це відбулося ще у 2020 році. Дівчина вирішила відразу розставляти всі крапки над "і" й повідомляла, що у неї є сіамська близнючка. Це привертало увагу деяких людей з фетишами. Водночас Кармен відразу збагнула, що Даніель – не такий.

Він не почав із запитання про мій стан. У мене соціальна тривожність, і мені доводилося скасовувати побачення в останню хвилину, але дорогою до нього я почувалася спокійно,

– зізналася Кармен.

Близнючок часто запитують про секс. Кармен зауважує, що це – дивно та недоречно. У дівчат – спільна репродуктивна система, водночас Люпіта – асексуальна.

Люпіта та Даніель – подружилися. Коли хлопець залишається ночувати у дівчат, і Кармен засинає першою, Даніель та Люпіта можуть довго розмовляти.

Окрім того, дівчата зізнаються, що жодна з них не хоче у майбутньому дітей. Тому з цим не буде жодних складнощів.