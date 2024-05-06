Лии и Мии – 19 лет. Одна из девушек – гетеросексуальная, а вторая – лесбиянка. Они имеют одну половую систему и испытывают сексуальное влечение, однако решили, что вообще не будут жить интимной жизнью. В частности, из-за страха забеременеть.

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Девушки отмечают: при их физическом состоянии беременность может означать смерть для обоих. Кроме того, Лия и Мия замечают: если одна из них решит заняться сексом с партнером или партнершей, неудобно будет сразу трем людям.

Хотя и я, и моя сестра имеем сексуальное влечение и обе чувствуем возбуждение, мы с раннего детства согласились, что не будем заниматься сексом,

– поделилась одна из близняшек.

В то же время девушки отмечают, что не собираются лишать себя других радостей близости, таких как объятия и поцелуи. Сейчас у Мии и Лии нет отношений. Однако девушки не исключают, что когда-то найдут своих людей и будут с ними счастливы.

К слову, недавно Кармен Андраде – одна из сиамских близняшек – поделилась, что встретила свою любовь – парня Даниэля – и встречается с ним уже 4 года. Ее сестра Люпита с ним подружилась.