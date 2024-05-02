Нормальное сексуальное возбуждение

Нейрохирург заверил – вы можете спать спокойно. То, что происходит во снах, не проецируется на реальность буквально.

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Сны о неверности вряд ли будут сигналом того, что мы хотим быть неверными. Измена партнеру во сне может быть просто признаком любопытства и нормального сексуального возбуждения, а не желания отойти от отношений,

– объяснил специалист.

Однако именно то, как человек реагирует на эротические сны, может сказать гораздо больше. Если после пикантного сна ваш партнер перестает быть для вас привлекательным или начинает раздражать, то это первый звоночек, что с отношениями что-то не так. Если же вы не почувствовали никакого эффекта в своем отношении к любимому человеку после эротического сна, тогда не за что волноваться.

Секс во сне с бывшим

Часто бывает, что после разрыва может сниться горячая ночь с бывшим или бывшей. Здесь также не стоит волноваться, ведь это вовсе не означает, что вы подсознательно хотите вернуть этого человека.

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Эти сны помогают нам избавиться от бывших партнеров. Они могут быть просто способом переработать эмоции разрыва,

– заметил Рахул Джандиал.

Кстати, интересный факт – во снах люди более склонны к сексуальным экспериментам и бисексуальности. Если вы гетеросексуальный человек, но вам приснился сон с кем-то вашего пола, то это не означает, что в реальности ваша ориентация изменилась.

Нейрохирург заметил, что эротические сны совсем не связаны с тем, сколько у вас секса или как часто вы мастурбируете. Они даже не имеют ничего общего с просмотром порнографии. Поэтому просто примите этот пикантный сон и наслаждайтесь.