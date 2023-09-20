До прикладу, у період з 11 по 17 вересня багато пар передивилися "П'ятдесят відтінків свободи", прем'єра якого відбулася ще у 2018 році. Про що розповідає ця стрічка та ще кілька інших – розповідаємо далі.

Цікаво Фільми та серіали про стосунки, які має подивитися кожна пара: добірка від психолога

"П'ятдесят відтінків свободи"

Рік: 2018

Жанр: драма, мелодрама, трилер

Вік: 18+

Це фінальна частина трилогії за романом Е.Л. Джеймс. Після одруження Анастейша та Крістіан відправляються у весільну подорож – романтичні міста, найдорожчі курорти, здавалося б, ніщо не може зіпсувати цю мандрівку. Однак несподівано довгоочікуваний відпочинок доводиться перервати – Джейк Хайд проник в офіс компанії Грея та скачав особисті дані подружжя. Джек планує помсту, а головні герої звикають до сімейного життя. Ці стосунки затьмарює лише одне – бажання Крістіана домінувати та контролювати дружину.

"П'ятдесят відтінків свободи": дивіться онлайн трейлер фільму 18+

"Вибери кохання"

Рік: 2023

Жанр: романтична комедія

Вік: 7+

У центрі сюжету – дівчина Кемі, яка вагається, кого їй обрати – надійного хлопця чи чарівного рокера. Це ідеальний легкий фільм для вечірнього перегляду.

"Вибери кохання": дивіться онлайн трейлер фільму

"Кохання з першого погляду"

Рік: 2023

Жанр: мелодрама

Вік: 13+

Двоє незнайомців випадково зустрічаються в літаку, що прямує до Лондона, але за іронією долі розлучаються. Здається, що возз'єднання неможливе, але справжнє кохання може подолати будь-які труднощі.

"Кохання з першого погляду": дивіться онлайн трейлер фільму