К примеру, в период с 11 по 17 сентября многие пары пересмотрели "Пятьдесят оттенков свободы", премьера которого состоялась еще в 2018 году. О чем рассказывает эта лента и еще несколько других – рассказываем дальше.

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"Пятьдесят оттенков свободы"

Год: 2018

Жанр: драма, мелодрама, триллер

Возраст: 18+

Это финальная часть трилогии по роману Э.Л. Джеймс. После женитьбы Анастейша и Кристиан отправляются в свадебное путешествие – романтические города, самые дорогие курорты, казалось бы, ничто не может испортить это путешествие. Однако неожиданно долгожданный отдых приходится прервать – Джейк Хайд проник в офис компании Грея и скачал личные данные супругов. Джек планирует месть, а главные герои привыкают к семейной жизни. Эти отношения омрачают только одно – желание Кристиана доминировать и контролировать жену.

"Пятьдесят оттенков свободы": смотрите онлайн трейлер фильма 18+

"Выбери любовь"

Год: 2023

Жанр: романтическая комедия

Возраст: 7+

В центре сюжета – девушка Кэми, которая колеблется, кого ей выбрать – надежного парня или волшебного рокера. Это идеальный легкий фильм для вечернего просмотра.

"Выбери любовь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Любовь с первого взгляда"

Год: 2023

Жанр: мелодрама

Возраст: 13+

Двое незнакомцев случайно встречаются в самолете в Лондон, но по иронии судьбы расстаются. Кажется, что воссоединение невозможно, но настоящая любовь может справиться с любыми трудностями.

"Любовь с первого взгляда": смотрите онлайн трейлер фильма