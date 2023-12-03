Ідеї подарунків на Миколая для другої половинки

Цього року українці святкуватимуть День святого Миколая за новим календарем – 6 грудня. То ж про подарунок коханій людині потрібно подбати швидше, у вас залишилося всього лиш 3 дні!

Байдуже скільки вам років – отримати подарунок на День святого Миколая хоче кожна людина. Якщо ви досі не знаєте, що подарувати вашій другій половинці, то ми маємо декілька ідей, які можуть бути вам корисними.

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Що подарувати на Миколая

На Миколая заведене дарувати атмосферні та милі подарунки, адже вони мають відповідати самій ідеї свята. Звісно, якщо ви зібралися дарувати своїй коханій людині автомобіль чи діамантову каблучку – ми не будемо вас зупиняти. Кому не сподобається такий подарунок?

Однак ми все ж таки зосередилися на більш традиційному форматі. Оскільки День святого Миколая передує різдвяним святам – це ідеальна можливість подарувати красивий різдвяний декор. Ось декілька варіантів:

ароматична свічка або свічка на батарейках (особливо актуально на випадок блекауту);

різдвяні гноми, які можна поставити під ялинку (так, гномів багато не буває);

теплий плед;

посуд з різдвяним декором;

теплий домашній одяг з цікавим принтом;

книга.



Що подарувати коханій людині на Миколая / Фото Polina Kovaleva, Pexels

Ідеї подарунків для дівчини

Сумочка;

сертифікат у магазин білизни;

косметика;

сертифікат у спа;

шарф і шапка;

похід у театр;

сертифікат на фотосесію;

стайлер для волосся.

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Ідеї подарунків для хлопця

Гаманець;

колонка;

теплий спортивний костюм;

рюкзак;

павербанк;

речі, які потрібні йому для машини;

настільна гра;

кросівки.

Вдалим подарунком для коханої людини може стати поїздка в гори на вихідні. Такий подарунок принесе вам обом багато вражень та емоцій. Заплануйте катання на лижах або санах, а на інший день – тотальний релакс у спа. Ми впевнені, що ваша друга половинка точно буде в захваті.