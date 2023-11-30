Питання про свята стає особливо актуальним на початку зими. То ж як домовитися і не посваритися – читайте далі.

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Універсального рішення про те, як вирішити, з ким проводити свята, немає. Однак тренерка зі стосунків Тара Сувіньяттічайпорн та психотерапевтка Адрін Давтян дали декілька влучних порад, які можуть стати вам у пригоді.

Як домовитися про родинні свята

Спершу вам слід проаналізувати важливість свят для конкретної сім'ї. Можливо, Різдво для родини вашого чоловіка є головним святом у році і на нього з'їжджаються родичі з різних міст, а ваші батьки, наприклад, більше готуються до Великодня.

Повага є ключовою. Партнер, який цього року сумуватиме за своєю родиною, хоче знати, що їхня сторона все ще є пріоритетом,

– наголосила Давтян.

Найкраще рішення у майбутньому – щороку святкувати конкретне свято з іншою сім'єю. Так точно ніхто не буде ображатися. Однак тут проблема саме для пар, які одружені перший рік і яким потрібно зробити цей вибір.

Розставте пріоритети . Обговоріть з коханою людиною ваші індивідуальні та спільні пріоритети. Якщо ваші брати і сестри приїжджають додому лише на Різдво, а ви дуже сильно хочете їх побачити, то скажіть про це партнеру.

. Обговоріть з коханою людиною ваші індивідуальні та спільні пріоритети. Якщо ваші брати і сестри приїжджають додому лише на Різдво, а ви дуже сильно хочете їх побачити, то скажіть про це партнеру. Почніть говорити рано . Розмови про свята краще почати чим раніше. Так ваші рідні пристосуються до нових умов і не будуть відчувати стрес через те, що цього року вас не буде на свята.

. Розмови про свята краще почати чим раніше. Так ваші рідні пристосуються до нових умов і не будуть відчувати стрес через те, що цього року вас не буде на свята. Активно слухайте . Послухайте думку своїх рідних. Можливо, вони взагалі хочуть провести свята з родичами вашого партнера, усі разом. Тут вкрай важливо нічого не обіцяти перш ніж ви не узгодите все з партнером.

. Послухайте думку своїх рідних. Можливо, вони взагалі хочуть провести свята з родичами вашого партнера, усі разом. Тут вкрай важливо нічого не обіцяти перш ніж ви не узгодите все з партнером. Йдіть на компроміс. У шлюбі взагалі дуже важливо вміти йти на компроміс. Пам'ятайте, що тепер вас двоє і ви повинні дбати не лише про власні інтереси, а й брати до уваги бажання коханої людини.



Як молодому подружжю домовитися, де бути на свята / Фото Nicole Michalou, Pexels

Якщо ви все одно ніяк не можете домовитися, то дайте відповідь на таке питання: "Що робить вас щасливими на свята?". Це допоможе краще зрозуміти бажання один одного.

Ну, і, звичайно, ви можете запросити обидві сім'ї до себе додому, або ж святкувати вдома тільки удвох.