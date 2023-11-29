Спочатку все йшло за планом. Але тих, кого він побачив у ресторані за столиком шокувало його! Що сталося – читайте далі.

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Побачення чи заручини

Закір познайомився в онлайн-додатку з дівчиною на ім'я Пріянка. В описі до її профілю значилося: шлюб за домовленістю. Чоловік сприйняв це як жарт і все ж вирішим познайомитися з нею. Дівчина охоче відповіла молодику, розповіла про свою родину і виявилося, що вони обидва мають коріння з Індії. Тому пара вирішила піти на перше побачення.

Я щойно пішов на перше побачення і якщо чесно, мене це дуже травмувало,

– зізнався своїм підписникам Закір.

Пріянка замовила столик у ресторані, але коли пара зустрілася, Закір побачив ще двох осіб. Виявилося, що це були батьки дівчини і вона охоче знайомила їх з ним. Всередині Закір намагався втамувати свій шок і видавив декілька вітальних слів.

"Я не був готовий до такого моменту в житті", – відзначив він.

Ба більше – батьки влаштували чоловіку справжнісінький допит і не соромилися розпитувати, де він працює, скільки заробляє та інші деталі біографії. Всередині вечора родичі Пріянки запитали чи батьки Закіра могли б приєднатися до них. Але той відповів, що вони далеко живуть.

Загалом побачення, а точніше співбесіда пройшла добре, але Закір був шокований такою ситуацією. Він сподівався на побачення із красивою дівчиною.

"Я поняття не мав, що ми маємо говорити про шлюб за домовленістю і це була правда", – додав він.