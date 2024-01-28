Психологи зауважують: стосунки потребують щоденної роботи над ними. Просто плисти за течією не вийде. Бо рано чи пізно вріжешся у прибережний камінь.

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3 найпоширеніші причини розлучень

Фахівці виділили 3 найпоширеніші причини розлучень.

Обережно! Не відтворювати у реальному житті. Якщо, звичайно, не хочете, аби ваш шлюб закінчився вже найближчим часом.

Замовчування конфліктів.

Можна помилково вважати, що якщо ігнорувати конфлікт, він зникне. А тоді буде легко вдати, начебто нічого й не сталося. Однак реальність – зовсім інша. Непроговорений конфлікт лише підливатиме масла у вогонь (не той, що – домашнє вогнище). Щодня пасивна агресія у бік партнера або партнерки лише зростатиме. А радісні спогади тьмянішатимуть, звільняючи місце роздратуванню та розчаруванню.

Коли розумієте, що раптом щось пішло не так, єдиний спосіб не нашкодити стосункам: відразу чесно сказати про це. Ви здивуєтеся, але дуже багатьох проблем можна позбутися, якщо обговорити їх з коханою людиною.

Звинувачення партнера або партнерки у проблемах.

Ідеальних людей не існує. Ваш партнер або партнерка не виняток. Однак навіть якщо ви зауважуєте щось, що дуже сильно вам не подобається, не варто відразу накидатися зі звинуваченнями. Конструктивна та чесна розмова – must have у цьому випадку. Однак провести її варто спокійно. Без звинувачень на кшталт "ти завжди щось робиш не так".

Спроба перемогти за будь-яку ціну.

Вам важливо, аби останнє слово у суперечці було за вами? Але завжди є два погляди. Варто пам'ятати, що стосунки – командна гра, де є компроміси.