Психологи отмечают: отношения нуждаются в ежедневной работе над ними. Просто плыть по течению не получится. Ибо рано или поздно врежешься в прибрежный камень.

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3 самые распространенные причины разводов

Специалисты выделили 3 наиболее распространенные причины разводов.

Осторожно! Не воспроизводить в реальной жизни. Если, конечно, не хотите, чтобы ваш брак закончился уже в ближайшее время.

Умолчание конфликтов.

Можно ошибочно считать, что если игнорировать конфликт, он исчезнет. А тогда будет легко сделать вид, вроде бы ничего и не произошло. Однако реальность – совсем другая. Непроговоренный конфликт будет только подливать масла в огонь (не того, что – домашний очаг). Ежедневно пассивная агрессия в сторону партнера или партнерши будет только расти. А радостные воспоминания будут тускнеть, освобождая место раздражения и разочарования.

Когда понимаете, что вдруг что-то пошло не так, единственный способ не навредить отношениям: сразу честно сказать об этом. Вы удивитесь, но от очень многих проблем можно избавиться, если обсудить их с любимым человеком.

Обвинение партнера или партнерши в проблемах.

Идеальных людей нет. Ваш партнер или партнерша – не исключение. Однако даже если вы замечаете что-то, что очень сильно вам не нравится, не стоит сразу набрасываться с обвинениями. Конструктивный и честный разговор – must have в этом случае. Однако провести его следует спокойно. Без обвинений по типу "ты всегда что-то делаешь не так".

Попытка победить любой ценой.

Вам важно, чтобы последнее слово в споре было за вами? Но всегда есть два взгляда. Следует помнить, что отношения – командная игра, где есть компромиссы.