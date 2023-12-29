Наше життя вже неможливо уявити без Google-запитів. Ми постійно щось шукаємо. Куди піти у вихідні, як звати цього красунчика з фільму на Netflix, рецепт мандаринового тирамісу.

Зверніть увагу Практична магія: як зайнятися найкращим у житті сексом

Не обходиться без пошуків у Google й інтимна сфера життя. Особливо, якщо дуже цікаво щось дізнатися, а запитувати – якось соромно. Google – "не здасть". Хіба що включить твоє запитання у свій топ запитів.

Топ запитань про секс – що найчастіше гуглили люди у 2023

Усі рекорди побило запитання, що це за поза – "лежачий поліцейський"? Запитання стало таким популярним після того, як про це заговорив герой одного з відомих телешоу. Обійдемося без деталей. Тільки натякнемо, що "лежачий поліцейський" передбачає наявність подушки між стегнами людини, яка лежить обличчям вниз.

Друге за популярністю запитання – "чи можна займатися сексом під час вагітності?". До речі, медики кажуть, що – можна. Водночас лише за умови, що вагітність минає без ускладнень. Хоча чим ближче до пологів, тим ускладнюється секс.

Також людей цікавило: чому після сексу може йти кров? Експерти зауважують, що найчастіше причиною цього є подразнення шкіри. Однак у деяких випадках кров після сексу може свідчити про наявність захворювань. Тому краще не ворожити на ромашці, а сходити до лікаря.

Окрім того, у топ запитань вийшло: на скільки побачень треба сходити, перш ніж зайнятися сексом? Спойлер – на скільки душа забажає.

Не оминули пошук й фанати фітнесу. Вони гуглили, скільки калорій можна спалити під час сексу. До речі, ми вже писали про це.

І несподіване… також людей у різних куточках світу цікавило одне: як риби займаються сексом?