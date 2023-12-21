На рівень спалення калорій під час сексу впливає низка факторів. Зокрема, ваш вік, вага, а також – поза та тривалість сексу.
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Скільки калорій можна спалити під час сексу
Звичайно, секс не замінить фітнес-клуб. Однак є низка способів зробити так, аби спалити якнайбільше калорій. Для цього потрібно:
- обирати пози, які передбачають стояння, а не сидіння чи лежання;
- зосередитися на тому, аби виконувати активніші поштовхи, аніж ваш партнер чи партнерка.
Задля максимальної ефективності можна навіть увімкнути під час сексу трекер й стежити за статистикою. Команда робота – це завжди класно.
Фактично секс не дасть такого результату, як 30-хвилинна пробіжка. Водночас точно буде вище сидіння на дивані перед телевізором.
Загалом секс – більше про задоволення, аніж про фітнес. Однак приємним бонусом для вашої фігури може стати.