На рівень спалення калорій під час сексу впливає низка факторів. Зокрема, ваш вік, вага, а також – поза та тривалість сексу.

Зверніть увагу Як щоденні заняття сексом змінять ваше життя: відповідь здивує

Скільки калорій можна спалити під час сексу

Звичайно, секс не замінить фітнес-клуб. Однак є низка способів зробити так, аби спалити якнайбільше калорій. Для цього потрібно:

обирати пози, які передбачають стояння, а не сидіння чи лежання;

зосередитися на тому, аби виконувати активніші поштовхи, аніж ваш партнер чи партнерка.

Задля максимальної ефективності можна навіть увімкнути під час сексу трекер й стежити за статистикою. Команда робота – це завжди класно.

Зауважте! Дослідження показали, що за хвилину сексу чоловіки у середньому спалювали приблизно 4 калорії, а жінки – близько 3. Тобто якщо секс триває 30 хвилин, спалити можна 90 – 120 калорій.

Фактично секс не дасть такого результату, як 30-хвилинна пробіжка. Водночас точно буде вище сидіння на дивані перед телевізором.

Загалом секс – більше про задоволення, аніж про фітнес. Однак приємним бонусом для вашої фігури може стати.