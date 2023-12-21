На уровень сжигания калорий во время секса влияет ряд факторов. В частности, ваш возраст, вес, а также – поза и продолжительность секса.

Обратите внимание Как ежедневные занятия сексом изменят вашу жизнь: ответ удивит

Сколько калорий можно сжечь во время секса

Конечно, секс не заменит фитнес-клуб. Однако есть ряд способов сделать так, чтобы сжечь как можно больше калорий. Для этого нужно:

выбирать позы, предусматривающие стояние, а не сидение или лежание;

сосредоточиться на том, чтобы выполнять более активные толчки, чем ваш партнер или партнер.

Для наибольшей эффективности можно даже включить во время секса трекер и смотреть за статистикой. Команда работа – это всегда классно.

Заметьте! Исследования показали, что за минуту секса мужчины в среднем сжигали примерно 4 калории, а женщины – около 3. То есть, если секс длится 30 минут, сжечь можно 90 – 120 калорий.

Фактически секс не даст такого результата, как 30-минутная пробежка. В то же время точно будет выше сиденье на диване перед телевизором.

В общем, секс – больше об удовольствии, чем о фитнесе. Однако приятным бонусом для вашей фигуры может стать.