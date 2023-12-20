Как ежедневный секс меняет жизнь

В первую очередь ежедневный секс снимает стресс. Особенно актуально в наше время. Прекрасное природное успокаивающее – вместо специальных препаратов или вечернего бокала вина, который вообще не действует, а лишь усложняет ситуацию.

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Кроме того, во время секса активно выделяются гормоны удовольствия. А они в свою очередь улучшают когнитивные функции мозга.

До сих пор думаете, как повысить иммунитет? Секс поможет. Ученые утверждают, что он усиливает защитные функции организма.

Еще одна фишка секса – выделение эндорфинов. Тем временем они устраняют болевые ощущения. В частности, очень эффективно действуют в случае зубной боли, а также неприятных ощущениях во время ПМС.

Если любовь лечит сердце в переносном смысле, то секс – в прямом. Врачи уверяют, что качественный половой акт снижает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы примерно на 50%. Все потому, что при сексе происходит активация кровообращения – это укрепляет стенки сосудов и сердечные клапаны.

Кроме того, конечно, секс способствует укреплению отношений в паре. В частности, речь идет о повышении уровня доверия.