Конечно, это не значит, что стоит здесь и сейчас навсегда отказаться от всего "вредного". Главное помнить о здоровом балансе, за который поблагодарит ваше здоровье и ваш секс.

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Что больше всего вредит вашему сексу

Продукты с высоким содержанием жира.

Во-первых, они могут спровоцировать ряд заболеваний, которые снизят уровень жизни. В частности, говорится о сахарном диабете. Во-вторых, многочисленные исследования показали, что слишком жирная пища способствует снижению либидо у мужчин и женщин.

Рекомендация: следует добавить в ежедневный рацион яблоки и, по возможности, арбуз.

Тоник

Джин-тоник – один из любимых напитков для многих. В то же время следует учитывать, что тоник содержит хинин, который может снижать уровень тестостерона.

Рекомендация: один джин-тоник в определенное время беды не сделает. Однако чрезмерно увлекаться не стоит.

Сахар

Здесь та же история: продукты с высоким содержанием сахара могут снижать уровень тестостерона.

Рекомендация: есть любимое лакомство в меру.

Алкоголь

Чрезмерное потребление алкоголя:

снижает уровень тестостерона;

увеличивает риск эректильной дисфункции;

снижает либидо.



Актуально! Ученые отмечают, что "чрезмерное потребление алкоголя" = более 4 напитков в день или 14 напитков в неделю.

Красное мясо

Блюда из красного мяса увеличивают риск эректильной дисфункции.

Рекомендация: чтобы нормализовать интимную жизнь, необходимо добавить в свой рацион больше блюд из овощей.