Звичайно, це не означає, що варто тут та зараз назавжди відмовитися від всього "шкідливого". Головне пам'ятати про здоровий баланс, за який подякує ваше здоров'я та ваш секс.

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Що найбільше шкодить вашому сексу

Продукти з високим вмістом жиру.

По-перше, вони можуть спровокувати низку захворювань, які загалом знизять рівень життя. Зокрема, мовиться про цукровий діабет. По-друге, численні дослідження показали, що надміру жирна їжа сприяє зниженню лібідо у чоловіків та жінок.

Рекомендація: варто додати у щоденний раціон яблука й, за можливості, кавун.

Тонік

Джин-тонік – один з улюблених напоїв для багатьох. Водночас варто зважати, що тонік містить хінін, який може знижувати рівень тестостерону.

Рекомендація: один джин-тонік у певний час біди не зробить. Однак надміру захоплюватися не варто.

Цукор

Тут така сама історія: продукти з високим вмістом цукру можуть знижувати рівень тестостерону.

Рекомендація: їсти улюблені ласощі у міру.

Алкоголь

Надмірне споживання алкоголю:

знижує рівень тестостерону;

збільшує ризик еректильної дисфункції;

знижує лібідо.



Актуально! Вчені зауважують, що "надмірне споживання алкоголю" = понад 4 напої у день або 14 напоїв у тиждень.

Червоне м'ясо

Страви з червоного м'яса також збільшують ризик еректильної дисфункції.

Рекомендація: щоб нормалізувати інтимне життя, необхідно додати у свій раціон більше страв з овочів.