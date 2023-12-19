Звичайно, це не означає, що варто тут та зараз назавжди відмовитися від всього "шкідливого". Головне пам'ятати про здоровий баланс, за який подякує ваше здоров'я та ваш секс.
Зверніть увагу Відверто: дівчина зменшила груди й вперше спокійно зайнялася сексом з коханим
Що найбільше шкодить вашому сексу
Продукти з високим вмістом жиру.
По-перше, вони можуть спровокувати низку захворювань, які загалом знизять рівень життя. Зокрема, мовиться про цукровий діабет. По-друге, численні дослідження показали, що надміру жирна їжа сприяє зниженню лібідо у чоловіків та жінок.
Рекомендація: варто додати у щоденний раціон яблука й, за можливості, кавун.
Тонік
Джин-тонік – один з улюблених напоїв для багатьох. Водночас варто зважати, що тонік містить хінін, який може знижувати рівень тестостерону.
Рекомендація: один джин-тонік у певний час біди не зробить. Однак надміру захоплюватися не варто.
Цукор
Тут така сама історія: продукти з високим вмістом цукру можуть знижувати рівень тестостерону.
Рекомендація: їсти улюблені ласощі у міру.
Алкоголь
Надмірне споживання алкоголю:
- знижує рівень тестостерону;
- збільшує ризик еректильної дисфункції;
- знижує лібідо.
Червоне м'ясо
Страви з червоного м'яса також збільшують ризик еректильної дисфункції.
Рекомендація: щоб нормалізувати інтимне життя, необхідно додати у свій раціон більше страв з овочів.