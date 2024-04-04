Шакіра зустрічається з молодим бойфрендом

Стосунки між виконавицею та актором, який зіграв роль Альфі у популярному серіалі Netflix "Емілі в Парижі" Люсьєном Лавісконтом закрутилися, коли чоловік знявся у кліпі співачки на пісню Puntería у лютому цього року.

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У кліпі пара ніжно обіймається, а потім Люсьєн лежить на колінах у Шакіри. Саме тоді між ними спалахнула іскра. Згодом папараці помітили солодку пару за вечерею в італійському ресторані.



Актор та співачка виходять з ресторану / Фото Blayzen Photos

Офіційно пара свої стосунки не підтверджувала, але друзі Шакіри нібито проти їхніх стосунків. Вони побоюються, що молодий актор просто використовує популярну співачку.

Шакіра відчайдушно намагається закохатися, але її друзі занепокоєні тим, що Люсьєн повільно просувався сходами знаменитостей, зустрічаючись із жінками, які були менш знамениті, ніж Шакіра. Жінки, з якими він був, усі дуже різні. Тепер він зустрічається з Шакірою, а вона хоче кохання,

– повідомили інсайдери.

Стосунки співачки та актора розвивають поступово й наразі вони на початковій стадії. Шакіра нібито досі не може забути Жерара Піке, з яким прожила 10 років, а її нові романи – спосіб розважитися.

Дивіться кліп Шакіри на пісню Puntería:

До речі, раніше Лавісконт зустрічався зі старшою на 12 років співачкою Керрі Катаною, а також перебував у стосунках з виконавицею гурту Little Mix Джессі Нельсон.