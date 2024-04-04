Шакира встречается с молодым бойфрендом

Отношения между исполнительницей и актером, сыгравшим роль Альфи в популярном сериале Netflix "Эмили в Париже" Люсьеном Лависконтом закрутились, когда мужчина снялся в клипе певицы на песню Puntería в феврале этого года.

Читайте также "Люблю любить двоих одновременно": какие знаменитости предпочли открытые отношения

В клипе пара нежно обнимается, а потом Люсьен лежит на коленях у Шакиры. Именно тогда между ними вспыхнула искра. Впоследствии папарацци заметили сладкую пару за ужином в итальянском ресторане.



Актер и певица выходят из ресторана / Фото Blayzen Photos

Официально пара свои отношения не подтверждала, но друзья Шакиры якобы против их отношений. Они опасаются, что молодой актер просто использует популярную певицу.

Шакира отчаянно пытается влюбиться, но ее друзья обеспокоены тем, что Люсьен медленно продвигался по лестнице знаменитостей, встречаясь с женщинами, которые были менее знамениты, чем Шакира. Женщины, с которыми он был, все очень разные. Теперь он встречается с Шакирой, а она хочет любви,

– сообщили инсайдеры.

Отношения певицы и актера развивают постепенно и сейчас они на начальной стадии. Шакира якобы до сих пор не может забыть Жерара Пике, с которым прожила 10 лет, а ее новые романы – способ развлечься.

Смотрите клип Шакиры на песню Puntería:

Кстати, ранее Лависконт встречался со старшей на 12 лет певицей Керри Катаной, а также состоял в отношениях с исполнительницей группы Little Mix Джесси Нельсон.