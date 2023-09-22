З перших днів повномасштабного вторгнення, Сергій Журавльов став на захист своєї країни та відправився поблизу Гостомелю та Ірпеня. Проте через стан свого здоров'я, актор був комісований зі служби в армії.

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Як Сергій Журавльов знайшов кохання під час війни

Недавно, Сергій відвідав "Сніданок. Вихідний" і вперше розповів про те, як саме він знайшов свою кохану жінку під час війни.

Сергій Журавльов наголосив, що він і його майбутня дружина Юля були знайомі ще до війни, але романтичні стосунки розпочалися під час військових подій. Швидко вони стали нерозлучними та вирішили одружитися. Незабаром вони відзначатимуть свою першу річницю шлюбу.

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На бойових завданнях у мене відбулась повна переоцінка цінностей. Прийшло усвідомлення, що головне у житті я так і не здобув. Коли на моїх очах падали хлопці, я розумів, що і сам міг би бути на їхньому місці. У мене є певна відповідальність за продовження існування мого роду, це розуміння мене сильно надихнуло на пошук коханої й створення сім'ї,

– розповів Сергій.

Актор пригадав свою першу зустріч з Юлею під час однієї відомої військової операції. "Це був квітень. Я відпросився з частини, щоб поїхати додому попрати речі. Ворог вже відійшов. Ми з Юлею списались. Виявилось, що вона поруч мешкає. Запропонував зустрітись на п'ять хвилин. Так і відбулась зустріч", – ділився актор своєю історією.

Сергій Журавльов з дружиною / Фото з інстаграму актора