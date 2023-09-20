Хореограф і автор всеукраїнського танцювального шоу "Танцюй зі мною, Україно" Євген Кот та його дружина, майстер спорту з художньої та естетичної гімнастики Наталія Татарінцева, поділилися своїми секретами щасливих стосунків.

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Постійне спілкування

Перша і, можливо, найважливіша порада полягає в постійному спілкуванні та відкритості. Діліться одне з одним своїми переживаннями та емоціями, навіть якщо вони негативні. Відкритість у спілкуванні допомагає розуміти одне одного краще і вирішувати конфлікти.

Не ставте рамки

Друга порада полягає в тому, щоб не обмежувати одне одного. Не ставте рамки партнеру в його/її діях та інтересах. Не забороняйте одне одному робити різні речі й не створюйте обмежень, навіть у своїх думках і фантазіях. Довіряйте одне одному і відкрито обговорюйте свої почуття та дії.

Маленькі та великі сюрпризи

Третя порада – робити одне одному маленькі сюрпризи та подарунки. Сюрпризи можуть бути особливо важливими, і вони підкреслюють вашу увагу та турботу про партнера. Не забувайте про такі миті, вони роблять ваші стосунки яскравішими й теплішими.

Євген Кот і Наталія Татарінцева / Фото з інстаграму Євгена

Спільне харчування

Четверта порада – спільно смачно харчуватися і годувати одне одного. Поділіться моментами, коли готуєте разом, або насолоджуйтесь їжею під час подорожі. Готування і споживання їжі разом може бути веселим, корисним і здоровим для ваших стосунків.

Регулярний секс

П'ята порада – не забувайте про секс! Секс – важлива складова щасливих стосунків. Важливо передавати енергію одне одному через секс і підтримувати бажання та інтимний зв'язок. Секс – це спосіб виразити свою пристрасть і близькість.

За словами Євгена Кота і Наталії Татарінцевої, важливо підтримувати, піклуватися, поважати й кохати одне одного. Ці правила допомагають створити щасливі та міцні стосунки, які будуть приносити радість і задоволення кожен день.