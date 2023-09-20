Чому вона обрала чоловіка, старшого на 22 роки та про що шкодує у їхньому шлюбі. Розказуємо цікаві подробиці.

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Зустріч на життя

Софі Лорен виросла у провінційному містечку поблизу Неаполя. Родина жила досить бідно. Майбутню зірку виховувала лише матір. Аби прогодувати двох дітей, вона змушена була грати в місцевому барі.

Але вже у 14 років Софі виграла свій перший конкурс краси та разом з найріднішою переїхала до Рима. Там вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Карлом Понті. Їй було усього 16, а йому – 38 і він був одружений.

Софі Лорен розповідала в одному зі своїх інтерв'ю про Карло Понті: дивитись відео

Це було кохання з першого погляду. Вони побачилися у салоні краси, де Софі була з друзями. Карло надіслав їй записку та попросив взяти участь у конкурсі краси, в якому був у журі. Так вони стали зустрічатися, а в більш серйозний роман їхні стосунки переросли, коли Лорен було 19.

Попри значну різницю у віці і те, що Карло був одружений на своїй першій дружині Джуліані Фіастрі, пара закохалася.

У його присутності також було щось батьківське, і в мене ніколи не було справжнього батька,

– відзначала Софі Лорен.

Карло таємно зробив Софі пропозицію. Довгий час він не міг отримати розлучення. За цей час жінка зблизилися зі своїм колегою по фільму "Гордість та пристрасть" Кері Грантом. Чоловік був близький до одруження, але Лорен обрала Понті.

Вони вперше одружилися у 1957 році, але за 5 років розірвали шлюб через звинувачення у двоєженстві. Удруге Софі та Карло одружилися вже у 1965 році, коли у Франції чоловік нарешті вирішив питання з розлученням. Жінка в одному зі своїх інтерв'ю зазначала про що трохи шкодує у своєму шлюбі.

Єдине, про що я трохи шкодую, це те, що я ніколи не виходила заміж у білій сукні. Це була мрія мого життя, яка все ще живе в мені,

– зазначала вона.

Софі та Карло прожили 42 роки у шлюбі. Період без коханого жінка ототожнює з цілковитою самотністю. Але позбутися її вона намагається у своїх двох синах, яких підтримує на червоних доріжках.

Легше не стає. Я дуже сумую за Карло, своїм чоловіком,

– говорила вона.

Софі Лорен на зйомках нового фільму / Скриншот з відео

6 правил Софі Лорен