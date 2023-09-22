С первых дней полномасштабного вторжения Сергей Журавлев встал на защиту своей страны и отправился вблизи Гостомеля и Ирпеня. Однако из-за состояния своего здоровья актер был комиссован со службы в армии.

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Как Сергей Журавлев обрел любовь во время войны

Недавно Сергей посетил "Завтрак. Выходной" и впервые рассказал о том, как именно он нашел свою любимую женщину во время войны.

Сергей Журавлев подчеркнул, что он и его будущая жена Юля были знакомы еще до войны, но романтические отношения начались во время военных событий. Быстро они стали неразлучными и решили жениться. В скором времени они будут отмечать свою первую годовщину брака.

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На боевых задачах у меня произошла полная переоценка ценностей. Пришло понимание, что главное в жизни я так и не получил. Когда на моих глазах падали ребята, я понимал, что и сам мог бы быть на их месте. У меня есть определенная ответственность за продолжение существования моего рода, это понимание меня вдохновило на поиск любимой и создания семьи,

– рассказал Сергей.

Актер вспомнил о своей первой встрече с Юлей во время одной известной военной операции. "Это был апрель. Я отпросился с части, чтобы поехать домой постирать вещи. Враг уже отошел. Мы с Юлей списались. Оказалось, что она рядом живет. Предложил встретиться на пять минут. Так и состоялась встреча", – делился актер своей. историей.

Сергей Журавлев с женой / Фото из инстаграммы актера