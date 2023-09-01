Так, американська акторка і співачка Селена Гомес має свої. Вона зізнається, що не норовлива, але деякі умови її обранець має виконати. Розповідаємо усі подробиці!

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Стандарти Гомес

31-річна зірка в одному зі своїх інтерв'ю зізналася, що має певні "стандарти" для свого майбутнього потенційного партнера. Селена одразу уточнила, що досить невибаглива у стосунках. Але вона не соромиться назвати щонайменше три пункти, які чоловік має виконати, щоб бути з нею поруч.

Чоловіче, ти маєш бути крутим. Не у сенсі, що так про тебе думають оточуючі. Ти маєш бути добрим до мене, моєї родини і людей навколо тебе. І, будь ласка, змусь мене сміятися,

– заявила Гомес.

Наразі акторка незаміжня і насолоджується самотністю. Вона вважає, що в першу чергу дружба із собою може принести користь її майбутнім стосункам.

Я просто хочу бути щасливою у тому, ким я є. А людина, яка з'явиться у моєму житті, має доповнювати мене більшими перевагами,

– відзначала вона.

Ходили чутки, що Селена зустрічалася з актором Джеремі Алленом Вайтом після його розлучення із дружиною. Також мовилося і про ймовірні стосунки зі співаком Зейном Маліком. У січні Гомес приписували роман теж з музикантом Дрю Таггартом, та їх спростувала сама зірка, написавши в інстаграм-сторіз: "Мені надто подобається бути на самоті" і додала хештег #ясамотня.

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