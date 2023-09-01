Так, американская актриса и певица Селена Гомес имеет свои. Она признается, что не своенравна, но некоторые условия ее избранник должен выполнить. Рассказываем все подробности!

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Стандарты Гомес

31-летняя звезда в одном из своих интервью призналась, что имеет определенные "стандарты" для своего будущего потенциального партнера. Селена сразу уточнила, что достаточно неприхотлива в отношениях. Но она не стесняется назвать минимум три пункта, которые мужчина должен выполнить, чтобы быть с ней рядом.

Мужчина, ты должен быть крут. Не в смысле, что так о тебе думают окружающие. Ты должен быть добрым ко мне, моей семье и людям вокруг тебя. И, пожалуйста, заставь меня смеяться,

– заявила Гомес.

Сейчас актриса незамужем и наслаждается одиночеством. Она считает, что в первую очередь дружба с собой может принести пользу ее будущим отношениям.

Я просто хочу быть счастливой в том, кем я являюсь. А человек, который появится в моей жизни, должен дополнять меня большими преимуществами,

– отмечала она.

Ходили слухи, что Селена встречалась с актером Джереми Алленом Уайтом после его развода с женой. Также говорилось и о возможных отношениях с певцом Зейном Маликом. В январе Гомес приписывали роман тоже с музыкантом Дрю Таггартом, но их опровергла сама звезда, написав в инстаграм-стороз: "Мне очень нравится быть в одиночестве" и добавила хэштег #я одинокая.

Здесь мы писали о новом тренде – резюме для свиданий. Просмотрите, какие критерии для потенциального избранника можно составить.