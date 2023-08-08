24-річна дівчина на власному прикладі показує, що жінка може досягти всього, чого забажає. Після пологів Даші вдалося схуднути на понад 30 кілограмів, вона пропагує заняття спортом, раціональне харчування та любов до себе. Чимало шанувальників зазначають, що розлучення з Нікітою Добриніним пішло Квітковій на користь.

До теми У напівпрозорій накидці з оголеними грудьми: Даша Квіткова розбурхала мережу відвертими фото

Усіма меседжами Даша ділиться в особистому інстаграм-блозі, за яким стежать 1,8 мільйона користувачів мережі. Там Квіткова публікує life-контент, спортивні тренування, розповідає свої думки, а також поширює спекотні фотографії, які миттєво розбурхують мережу.

24 Канал зібрав найспокусливіші світлини блогерки, які найбільше сподобалися її підписникам.

Сексуальні фото Даші Квіткової



Спокуслива фотосесія Даші Квіткової / Фото з інстаграму блогерки



Зваблива фотосесія Даші Квіткової / Фото з інстаграму блогерки



Даша Квіткова позує топлес / Фото з інстаграму блогерки



Даша Квіткова прикрила оголені груди руками / Фото з інстаграму блогерки



Спокуслива Даша Квіткова / Фото з інстаграму блогерки



Даша Квіткова в Маямі / Фото з інстаграму блогерки



Даша Квіткова в Маямі / Фото з інстаграму блогерки



Відверта фотосесія Даші Квіткової / Фото з інстаграму блогерки



Даша Квіткова в купальнику / Фото з інстаграму блогерки



Даша Квіткова позує топлес на відпочинку / Фото з інстаграму блогерки

У коментарях під такими дописами прихильники засипають Квіткову компліментами.