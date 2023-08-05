Улюблениця мільйонів продемонструвала розкішну фігуру без спідньої білизни. Сміливі кадри неабияк розбурхали уяву користувачів мережі.

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Еротичні фото Даші Квіткової

Інфлюенсерка постала перед камерою у пікантному образі – напівпрозорій блискучій накидці. Під таким вбранням не було спідньої білизни, тому оголені груди Даша прикривала рукою. Такий look ефектно довершили вечірній макіяж та зачіска – волосся Квіткова зібрала в елегантний хвіст.

Квітни розкішно. Небезпечно. Нестримно. Квітни помалу. Як тобі заманеться. Тільки квітни,

– написала Даша під гарячими кадрами.

Спекотна фотосесія Даші Квіткової / Фото з інстаграму блогерки

До слова Від "Холостяка" до зіркової матусі та бізнесвумен: як змінювалась Даша Квіткова

За вагітність Даша Квіткова набрала 20 кілограмів – до цього вона важила 54. Однак для зірки було головне, щоб малюк народився здоровим. Після того, як блогерка стала мамою, пройшла всі необхідні обстеження та почала худнути з допомогою спеціалістів. Їй вдалося скинути понад 30 кілограмів.

На власному прикладі зіркова матуся показала, що немає неможливого. Жіноче тіло – неймовірне. І якщо все робити правильно, то можна досягнути будь-якого результату. Головне постійно працювати над собою, адже після схуднення Даша не зупинилася і підтримує спокусливу форму.

Вона регулярно займається спортом, правильно харчується. Дівчині вдалося досягти своєї мінімальної цифри на вагах – 48 кілограмів. Однак після цього Даша почала набирати вагу з допомогою м'язів. У своєму блозі Квіткова детально розповідає й показує свій шлях, надихає інших дівчат, є прикладом для багатьох. Це підтверджують коментарі під її новим відвертим дописом.